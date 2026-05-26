Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 77-jähriger Vermisster lebend aufgefunden (26.05.2026)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Der seit Dienstagmittag aus dem Hegau-Bodensee-Klinikum in Singen vermisste Mann konnte Dank eines Zeugenhinweises lebend in Hilzingen aufgefunden werden.

Medien, die das Bild des Mannes veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

Anbei der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6282324

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