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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: 77-jähriger Vermisster lebend aufgefunden (26.05.2026)

Singen, Lkr. Konstanz (ots)

Der seit Dienstagmittag aus dem Hegau-Bodensee-Klinikum in Singen vermisste Mann konnte Dank eines Zeugenhinweises lebend in Hilzingen aufgefunden werden.

Medien, die das Bild des Mannes veröffentlicht haben, werden gebeten, dieses zu löschen.

Anbei der Link zur Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6282324

Rückfragen bitte an:

Sarah Wangler
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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