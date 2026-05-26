Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Durchhausen, K 5918/L 432

Lkr. Tuttlingen) 37-jährige Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum: Vier Verletzte und Schaden in Höhe von etwa 35.000 Euro (24.05.2026)

Durchhausen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Sonntagabend an der Einmündung der Kreisstraße 5918 auf die Landesstraße 432 ereignet.

Eine 37-jährige Frau wollte gegen 22:45 Uhr mit einem Mercedes von der Kreisstraße nach links auf die Landesstraße einbiegen. Hierbei war sie vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs, fuhr über eine Verkehrsinsel und verlor die Kontrolle über ihren Wagen. In der Folge überquerte das Fahrzeug die Landesstraße 432, kollidierte mit einem Baum und kam schließlich neben der Fahrbahn zum Stehen.

Sowohl die Fahrerin als auch die 10-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ein 12-jähriger Junge sowie eine 55-jährige Frau, die auf der Rücksitzbank mutmaßlich nicht angeschnallt waren, zogen sich hingegen schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten Jungen in ein Krankenhaus. Die weiteren Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Klinikum gebracht.

Da die 37-Jährige vor Ort technische Mängel an ihrem Fahrzeug geltend machte, ordnete die die Staatsanwaltschaft Rottweil die Hinzuziehung eines Sachverständigen an. Der Mercedes wurde abgeschleppt und zur weiteren Untersuchung beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 35.000 Euro. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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