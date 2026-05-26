Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neuhausen ob Eck, K 5941

Lkr. Tuttlingen) 18-jähriger Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und verletzt sich (24.05.2026)

Neuhausen ob Eck (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer hat sich am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße 5941 ereignet.

Ein 18-jähriger Mann war gegen 11:15 Uhr mit seiner Kawasaki zwischen Worndorf und Buchheim unterwegs. Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Motorradfahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Zweirad und kam von der Fahrbahn ab. Der 18-Jährige überschlug sich mehrfach und kam schließlich im angrenzenden Grünstreifen zum Liegen.

Ein Rettungswagen brachte den Mann mit unklaren Verletzungen in ein örtliches Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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