Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen gesucht - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

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Laumersheim (ots)

Am 18.04.2026 kam es gegen 13:53 Uhr auf der L454 bei Laumersheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pedelec und einem Motorrad.

Ein 59-jähriger Pedelecfahrer befuhr die L454 aus Laumersheim kommend in Richtung Obersülzen und beabsichtigte in ungefährer Höhe des Ortsauganges nach links in einen landwirtschaftlichen Weg abzubiegen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Transporters befuhr ebenfalls die L454 in gleiche Richtung und befand sich unmittelbar hinter dem Pedelecfahrer.

Hinter dem Transporter fuhr ein 44-jähriger Motorradfahrer ebenfalls in gleiche Fahrtrichtung. Als dieser den Transporter überholte, übersah er den nach links abbiegenden Pedelecfahrer und kollidierte mit diesem auf der Fahrbahn.

Der Pedelecfahrer wurde bei dem Zusammenstoß zwar schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Der Motorradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

Der Fahrer des Transporters entfernte sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Gesamtschadenshöhe dürfte sich auf ca. 7500 Euro belaufen. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zu dem flüchtigen Transporter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen.

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