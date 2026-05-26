Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Verkehrsunfallflucht mit etwa 10.000 Euro Schaden: Polizei bittet um Hinweise (25.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht mit erheblichem Sachschaden am Montagnachmittag im Ortsteil Möhringen.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr gegen 15 Uhr die Straße "Unter Jennung". Auf Höhe der Hausnummern 22 und 24 kam der Wagen aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen auf einem Grundstück geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich demnach um einen schwarzen Mercedes-Benz des Typs GLE oder GLS AMG ab Baujahr 2019 gehandelt haben. Das Fahrzeug dürfte im Bereich der linken Frontstoßstange beschädigt sein. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07461 9410 entgegengenommen.

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