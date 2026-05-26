Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Freibad ein: Polizei bittet um Hinweise (23./24.05.2026)

Spaichingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in das Freibad in der Schuraer Straße.

Im Zeitraum von Samstag, 19:30 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr, verschafften sich Unbekannte unbefugt Zutritt zum Freibad. Nachdem der Versuch, die Türen des Bürogebäudes aufzubrechen, gescheitert war, hebelten die Täter den Rollladen des Kiosks auf. Im Innenraum entwendeten sie die Kasse. Während die Unbekannten lediglich eine geringe Menge Bargeld erbeuteten, verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07424 93180 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell