Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Unbekannte brechen in Wohnung ein: Polizei bittet um Hinweise (25.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Wohnungseinbruch am Montag in der Mühlsteigstraße.

Im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 23 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Penthouse-Wohnung. Die Täter durchsuchten die gesamten Wohnräume und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Anwohner und Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rottweil, Tel. 0741 4770, zu melden.

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