Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Dunningen

Lkr. Rottweil) Polizeibeamte des Polizeireviers Schramberg stoppen zwei betrunkene Autofahrer (25.05.2026)

Schramberg (ots)

Am Montag stoppten Polizeibeamte des Polizeireviers Schramberg im Rahmen allgemeiner Verkehrskontrollen zwei betrunkene Autofahrer.

Zunächst kontrollierten die Beamten gegen 00:15 Uhr in der Liebigstraße in Dunningen einen 44-jährigen Fahrer eines VW. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille. Der 44-Jährige musste die Polizisten daher zur Durchführung einer ärztlichen Blutentnahme zum Polizeirevier begleiten. Zudem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Gegen 22:45 Uhr unterzogen Polizeibeamte in der Lauterbacher Straße in Schramberg einen 65-jährigen Mofa-Fahrer einer Verkehrskontrolle. Auch bei ihm ergab ein Atemalkoholtest mit etwa 1,7 Promille einen deutlich zu hohen Wert. Der Zweiradfahrer musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben.

Beide Männer müssen sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

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