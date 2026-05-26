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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg
Lkr. Rottweil) Unbekannte beschädigen sieben geparkte Autos: Polizei bittet um Hinweise (23.05.2026)

Schramberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung am Samstagabend im Lärchenweg.

Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 20 Uhr beschädigten Unbekannte insgesamt sieben geparkte Fahrzeuge. Die Autos wurden durch die Täter beschmiert und zudem zerkratzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann bislang nicht näher beziffert werden.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 07422 27010 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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