Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) Betrunkener 62-jähriger Autofahrer fährt in Gartengrundstück (25.05.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein betrunkener Autofahrer ist am Montagabend in ein Grundstück in der Straße "Im Rankäcker" gefahren.

Der 62-jährige VW-Fahrer war gegen 19:15 Uhr einem Zeugen aufgrund seiner auffälligen Fahrweise aufgefallen. Im weiteren Verlauf fuhr der Mann mit seinem Fahrzeug in ein Gartengrundstück. Als er im Begriff war, sich zu Fuß von der Unfallstelle zu entfernen, konnten die verständigten Polizeibeamten den 62-Jährigen antreffen.

Dabei stellten die Beamten schnell Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte mit etwa 3,5 Promille den Verdacht. Der Mann musste daher neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

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