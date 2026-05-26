Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Einmündung Talladrstraße/Vöhrenbacher Straße - Radfahrer verletzt (25.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Vermutlich aufgrund blendender Sonne hat eine Autofahrerin am Montagabend auf der Einmündung der Tallardstraße auf die Vöhrenbacher Straße einen Radfahrer übersehen. Gegen 19 Uhr bog die 42-jährige Audifahrerin nach links in Richtung der Landesstraße 181 ab, wobei sie einen aus Richtung Volketsweiler kommenden, vorfahrtsberechtigten 24 Jahre alten Rennradfahrer erfasste. Der Radler erlitt durch den Zusammenstoß Verletzungen, benötigte jedoch keinen Rettungswagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

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