Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen im Schwarzwald, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Triberger Straße - Motorradfahrer verletzt (25.05.2026)

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Triberger Straße am Montagvormittag verletzt worden. Kurz nach 10 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit einer "Tiger" hinter einer 60-Jährigen, die mit einem Kia in Richtung Schönwald unterwegs war. Auf Höhe eines linksseitigen Parkplatzes bremste die Frau um abzubiegen. Der hinter ihr fahrende Biker erfasste die Situation zu spät und setzte zum Überholen des Wagens an. Infolge dessen prallte der 41-Jährige in die Seite des abbiegenden Autos. Dabei verletzte er sich am Bein, verzichtete jedoch auf die Hinzuziehung eines Rettungswagens. An beiden Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 9.000 Euro.

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