Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen, L171, Schwarzwald-Baar-Kreis) Trikefahrerin bei Sturz schwer verletzt (24.05.2026)

Hüfingen, L171 (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine Trikefahrerin bei einem Unfall auf der Landesstraße 171 zwischen Wutachmühle und Mundelfingen am Sonntagvormittag zugezogen. Gegen 11.30 Uhr fuhr eine 62- Jährige mit einem Trike von Wutachmühle in Richtung Mundelfingen. In einer scharfen Rechtskurve fiel die Frau aus bislang unbekannter Ursache von ihrem Fahrzeug, das anschließend und die Schutzplanke prallte. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte in eine Klinik. Den am Trike entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell