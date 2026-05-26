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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Fützen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Jagdwilderer erlegen Rehbock (24./25.05.2026)

Blumberg, Fützen (ots)

In der Nacht auf Montag sind im Bereich Blumberg/Fützen Jagdwilderer unterwegs gewesen. Die unbekannten Täter erlegten einen Rehbock mutmaßlich mit einem Pfeil- oder Bolzengeschoss eines Bogens oder einer Armbrust. Anschließend ließen sie das verendete Tier zurück.

Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Wilderer nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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