POL-KN: (Blumberg, Fützen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Jagdwilderer erlegen Rehbock (24./25.05.2026)
Blumberg, Fützen (ots)
In der Nacht auf Montag sind im Bereich Blumberg/Fützen Jagdwilderer unterwegs gewesen. Die unbekannten Täter erlegten einen Rehbock mutmaßlich mit einem Pfeil- oder Bolzengeschoss eines Bogens oder einer Armbrust. Anschließend ließen sie das verendete Tier zurück.
Sachdienliche Hinweise auf die Identität der unbekannten Wilderer nimmt das Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0 entgegen.
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Katrin Rosenthal
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