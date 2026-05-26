POL-KN: (Radolfzell, L226, Lkr. Konstanz) Autofahrerin übersieht Radlerin - 68-Jährige verletzt (23.05.2026)
Radolfzell, L226 (ots)
Bei einem Unfall an der Einmündung der Kasernenstraße auf die Steißlinger Straße/L226 hat eine Autofahrerin am Samstagvormittag eine Radfahrerin übersehen. Eine 43-Jährige bog mit einem Skoda nach rechts auf die Steißlinger Straße ab und stieß dabei mit einer auf dem Radweg in Richtung Radolfzell fahrenden, vorfahrtsberechtigten 68-Jährigen zusammen. Die Frau stürzte infolge der Kollision, wobei sie sich Verletzungen zuzog. Sie kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.
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