Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Altstadt) Radfahrer stoßen auf der Fahrradschnecke an der Alten Rheinbrücke zusammen (23.05.2026)

KN-Altstadt (ots)

Am Samstagmorgen sind zwei Radfahrer auf der Fahrradschnecke an der Alten Rheinbrücke zusammengestoßen. Eine 59-Jährige war auf dem Radweg der Konzilstraße in Richtung stadtauswärts unterwegs. Kurz vor der Konzilstraße kam der Frau auf ihrer Spur ein 67-jähriger Radler entgegen, woraufhin beide frontal zusammenstießen, stürzten und dabei mutmaßlich nur leichte Verletzungen erlitten. Ein Rettungswagen wurde vor Ort nicht hinzugezogen. An den Fahrrädern entstand kein Schaden.

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