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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkrs. Tuttlingen) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf (08.05 - 24.05.2026)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum vom 08.05. - 24.05.2026 kam es in Tuttlingen in der Rote Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Entwendet wurden Schmuck und eine Armbanduhr der Marke Omega. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich unter 07461/9410 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
PHK Jürgen Dummel
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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