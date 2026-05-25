Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen, Lkrs. Tuttlingen) Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugenaufruf (08.05 - 24.05.2026)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum vom 08.05. - 24.05.2026 kam es in Tuttlingen in der Rote Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Entwendet wurden Schmuck und eine Armbanduhr der Marke Omega. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag.

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen kann, wird gebeten, sich unter 07461/9410 beim Polizeirevier Tuttlingen zu melden.

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