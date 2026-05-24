Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A81, Lkrs. Rottweil/Schwarzwald-Baar/Tuttlingen) Illegales Autorennen auf der BAB81 in Fahrtrichtung Singen - Zeugen- und Geschädigtenaufruf (24.05.2026)

Konstanz (ots)

Am heutigen Sonntagmittag, kam es gegen 13:05 Uhr, auf der A81, von der AS Rottweil in Fahrtrichtung Singen, bis etwa zur Abfahrt Geisingen zu einem illegalen Autorennen durch mehrere hochmotorisierte Fahrzeuge. Bei den Fahrzeugen handelt es sich u.a. um einen Porsche 911 Turbo, Porsche 718 Spyder RS, Mercedes AMG GT C, McLaren, Lamborghini Huracan und Audi R8 Spyder. Die Fahrzeuge bremsten den regulären Verkehr auf der Autobahn auf etwa 50-60 km/h ab und beschleunigten dann sehr stark. Manche Verkehrsteilnehmer wurden von den Rennbeteiligten auch rechts überholt. Nach dem Überholvorgang scherten die Verkehrsrowdys teilweise so knapp wieder ein, dass die anderen Verkehrsteilnehmer abbremsen mussten.

Personen, die durch das Autorennen genötigt wurden oder Personen, die sachdienliche Angaben zum Fahrverhalten der Rennwagen machen können, werden gebeten, sich unter 07733/99600 beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen zu melden.

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