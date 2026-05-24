Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

B34

Lkr. Konstanz) Unfall mit mehreren Fahrzeugen auf der B 34 zwischen Stahringen und Radolfzell (23.05.2026)

Radolfzell (ots)

Zu einem folgenreichen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen ist es am Samstag gegen 12.30 Uhr auf der B 34 zwischen Stahringen und Radolfzell gekommen. Ein 76-jähriger Porsche-Fahrer, der von Stahringen in Richtung Radolfzell unterwegs war, beschleunigte plötzlich stark und fuhr auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug auf. Im weiteren Verlauf kollidierte das Fahrzeug mit der Leitplanke und drehte sich um die eigene Achse, bevor es mit einem entgegenkommenden Pkw zusammenprallte.

Bei dem Unfall wurden vier Personen leicht verletzt, darunter die Fahrer und Mitfahrer der beteiligten Fahrzeuge. Alle Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beteiligten Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen sollen die Insassen des auffahrenden Pkws angegeben haben, dass ihr Fahrzeug plötzlich und ohne Zutun des Fahrers stark beschleunigte und die Bremsen nicht mehr reagierten. Die Polizei prüft nun, ob ein technischer Defekt oder eine Fehlbedienung des Fahrzeuglenkers ursächlich für den Unfall war.

Die B 34 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der verunfallten Fahrzeuge bis 15.30 Uhr voll gesperrt werden. Neben mehreren Rettungswagen befanden sich auch die Feuerwehr Radolfzell und die Straßenmeisterei Radolfzell im Einsatz.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 120.000 EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 99600 zu melden. Insbesondere werden Personen gesucht, die den Unfallhergang genau beobachten konnten oder die vor dem Unfall auffällige Fahrmanöver des beteiligten Pkws bemerkt haben.

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