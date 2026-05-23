Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen-Schwenningen, Lkr. Schwarzwald-Baar) Einbruch in Geschäftscontainer - 10.500 Euro Sachschaden (22.05.2026)

Villingen-Schwenningen (ots)

Am Freitagmorgen hat sich im Nunnensteig in Villingen ein Einbruch in einen Geschäftscontainer ereignet. Unbekannte Täter brachen gegen 02:15 Uhr den Container mit einem unbekannten Werkzeug auf und durchwühlten die Büroräumlichkeiten. Sie entwendeten 8.500 Euro in Bargeld, mehrere Fahrzeugschlüssel sowie einige elektronische Geräte. Am Container selbst entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0 beim Polizeirevier Villingen zu melden.

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