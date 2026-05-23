Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Neufra, K5545, Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall führt zu schwerverletztem Radfahrer (22.05.2026)

Neufra (ots)

Am Freitagnachmittag hat sich auf der K5545 ein Unfall zwischen einem Auto und einem Pedelec-Fahrer ereignet. Ein 81-Jähriger wollte die Fahrbahn der K5545 aus einem Feldweg in Richtung Neufra queren und übersah dabei den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Mercedes einer 52-Jährigen. Es kam zum Zusammenprall der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 81-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Die Insassen des Mercedes blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen.

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