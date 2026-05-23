Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, K5727, Lkr. Schwarzwald-Baar) Sturz in Radgruppe - fünf Verletzte (22.05.2026)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Eine Gruppe von 25 Radfahrern befuhr gegen 15:15 Uhr die Straße zwischen Triberg und der K5728. In einer Rechtskurve stürzte ein 69-Jähriger, wodurch vier weitere Radfahrer zu Fall kamen. Vier Personen zogen sich leichte Verletzungen zu, ein 71-Jähriger verletzte sich schwer. Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber brachten die Verunfallten in örtliche Krankenhäuser. Die genauen Unfallumstände sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell