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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, K5727, Lkr. Schwarzwald-Baar) Sturz in Radgruppe - fünf Verletzte (22.05.2026)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Eine Gruppe von 25 Radfahrern befuhr gegen 15:15 Uhr die Straße zwischen Triberg und der K5728. In einer Rechtskurve stürzte ein 69-Jähriger, wodurch vier weitere Radfahrer zu Fall kamen. Vier Personen zogen sich leichte Verletzungen zu, ein 71-Jähriger verletzte sich schwer. Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber brachten die Verunfallten in örtliche Krankenhäuser. Die genauen Unfallumstände sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz
Führungs- u. Lagezentrum
Schmid, PHK
Telefon: 07531 995-3355
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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