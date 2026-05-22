Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar

Lkr. Rottweil) 43-jähriger schwer verletzt vor Bar aufgefunden: Kriminalpolizei bittet um Hinweise (18.04.2026)

Oberndorf am Neckar (ots)

Bereits am frühen Samstagmorgen des 18. April haben Zeugen einen 43-Jährigen vor der Bar "Paradox" in der Bahnhofstraße verletzt aufgefunden.

Der Mann war zuvor zusammen mit mehreren Personen in der Bar, wo sie gemeinsam Alkohol konsumierten. Beim Verlassen der Wirtschaft haben die Zeugen den Mann jedoch aus den Augen verloren. Als sie kurze Zeit später gegen 1:30 Uhr zurückkehrten, fanden sie den 43-Jährigen vor der Gaststätte auf dem Boden liegend vor. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein örtliches Krankenhaus.

Zwischenzeitlich hat die Kriminalpolizei Rottweil die weiteren Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 0741 4770 zu melden.

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