Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Geisingen, A81

Lkr. Tuttlingen) Renault kommt von Autobahn ab und überschlägt sich mehrfach: Zwei Verletzte und etwa 5.000 Euro Schaden (21.05.2026)

Geisingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am Donnerstagmorgen auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Singen ereignet.

Eine 18-jährige Frau war gegen 10:00 Uhr mit ihrem Renault zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Geisingen unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet sie mit ihrem Auto in die Mittelleitplanke und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Renault durchfuhr etwa 100 Meter des Grünstreifens, überschlug sich mehrfach und kam schließlich in einem angrenzenden Acker zum Liegen.

Sowohl die Fahrerin als auch ihr 17-jähriger Beifahrer konnten das Auto selbstständig verlassen. Beide zogen sich durch den Verkehrsunfall Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte die 18-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 17-Jährige wurde mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein örtliches Klinikum eingeliefert.

Am Renault entstand Totalschaden. Ein Abschleppwagen kümmerte sich um das beschädigte Fahrzeug. Der durch den Verkehrsunfall entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sperrte den rechten Fahrstreifen für die Dauer der Unfallaufnahme. Der Verkehrsdienst Zimmern ob Rottweil hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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