Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tengen, K6131, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin bei Unfall auf der K6131 zwischen Tengen und Watterdingen verletzt (21.05.2026)

Tengen, K6131 (ots)

Eine Motorradfahrerin ist bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6131 zwischen Tengen und Watterdingen am Donnerstagmittag verletzt worden. Die 30-Jährige war gegen Mittag mit einer Harley-Davidson in Richtung Tengen unterwegs. Als ein 32-Jähriger mit einem Traktor von einem Feld auf die Fahrbahn fuhr, wich die Bikern nach links aus um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet sie jedoch ins Bankett, stürzte und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. An ihrer Maschine entstand Blechschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

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