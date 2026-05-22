POL-KN: (Unterkirnach
Schwarzwald Baar Kreis) Versuchter Einbruch in Restaurant (22.05.2026)
Unterkirnach (ots)
Mit seinem unredlichen Tun ist am frühen Freitagmorgen ein Einbrecher an der Straße "Sportlertreff" gescheitert. Der Täter versuchte sich durch einschlagen verschiedener Fensterscheiben Zutritt in eine Gaststätte zu verschaffen. Er scheiterte jedoch, verursachte aber trotzdem Sachschaden. Unverrichteter Dinge verschwand der Mann. Hinweise zu ihm sucht das Polizeirevier St. Georgen und nimmt sie, unter der Nummer 07724 / 949500, entgegen.
Rückfragen bitte an:
Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell