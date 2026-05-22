Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Unterkirnach

Schwarzwald Baar Kreis) Versuchter Einbruch in Restaurant (22.05.2026)

Unterkirnach (ots)

Mit seinem unredlichen Tun ist am frühen Freitagmorgen ein Einbrecher an der Straße "Sportlertreff" gescheitert. Der Täter versuchte sich durch einschlagen verschiedener Fensterscheiben Zutritt in eine Gaststätte zu verschaffen. Er scheiterte jedoch, verursachte aber trotzdem Sachschaden. Unverrichteter Dinge verschwand der Mann. Hinweise zu ihm sucht das Polizeirevier St. Georgen und nimmt sie, unter der Nummer 07724 / 949500, entgegen.

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