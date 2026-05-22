Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Graffiti an der Vöhrenbacher Straße (22.05.2026)

VS-Villingen (ots)

Ein Passant hat am Freitag, gegen 2 Uhr, einen jungen Mann gesehen, wie dieser Graffiti an eine Mauer an der Vöhrenbacher Straße sprühte. Der Farbschmierer bemerkte dies und ging mit Sack und Pack zu Fuß in Richtung Hubenloch davon. Der vermeintliche Künstler war etwa 180 Zentimeter groß, schwarz gekleidet, trug eine rote Mütze und einen schwarzen Rucksack. Hinweise zu ihm nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.: 07721 / 6010) entgegen.

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