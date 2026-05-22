PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg
Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzte Radfahrerin auf der Haldenstraße (21.05.2026)

Blumberg (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung Haldenstraße und der Straße "Burbacher Weg" hat sich am Donnerstag, gegen 16 Uhr, eine Radfahrerin leichtverletzt. Die 17-Jährige missachtete an der Einmündung die Vorfahrt eines 50-jährigen Ford-Fahrers und prallte gegen das Auto. Dabei verletzten sie sich leicht am Bein. In ein Krankenhaus musste sie vorerst nicht. Es entstand geringer Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren