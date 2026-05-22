Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald Baar Kreis) Leichtverletzte Radfahrerin auf der Haldenstraße (21.05.2026)

Blumberg (ots)

Bei einem Unfall an der Einmündung Haldenstraße und der Straße "Burbacher Weg" hat sich am Donnerstag, gegen 16 Uhr, eine Radfahrerin leichtverletzt. Die 17-Jährige missachtete an der Einmündung die Vorfahrt eines 50-jährigen Ford-Fahrers und prallte gegen das Auto. Dabei verletzten sie sich leicht am Bein. In ein Krankenhaus musste sie vorerst nicht. Es entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell