Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald Baar Kreis) Diebstahl von Bauernhof (20.05.2026 - 21.05.2026)

Donaueschingen (ots)

Ein Dieb hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Bauernhofgelände an der Straße "Siedlerhof" zweier Navigationsgeräte bemächtigt. Er verschaffte sich Zutritt in verschiedene Außengebäude des Hofs, dort zu den landwirtschaftlichen Fahrzeugen und entwendete daraus die teuren und technisch anspruchsvollen Bordcomputer. Der Schaden wird im hohen vierstelligen Bereich vermutet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, zu melden.

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