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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen
Schwarzwald Baar Kreis) Diebstahl von Bauernhof (20.05.2026 - 21.05.2026)

Donaueschingen (ots)

Ein Dieb hat sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem Bauernhofgelände an der Straße "Siedlerhof" zweier Navigationsgeräte bemächtigt. Er verschaffte sich Zutritt in verschiedene Außengebäude des Hofs, dort zu den landwirtschaftlichen Fahrzeugen und entwendete daraus die teuren und technisch anspruchsvollen Bordcomputer. Der Schaden wird im hohen vierstelligen Bereich vermutet. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, unter der Nummer 0771 / 837830, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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