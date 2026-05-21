Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, Lkr. Konstanz) Feuer in Wohngebäude am "Zum Sandseele" - Polizei ermittelt wegen Verdachts der Brandstiftung (20.05.2026)

Reichenau (ots)

Nachdem es am Mittwochabend in einem Wohngebäude in der Straße "Zum Sandseele" zum Ausbruch eines Feuers gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Kurz vor 19 Uhr stellten Bewohner der Unterkunft einen Brand in einem der Zimmer fest. Bei Ausbruch des Feuers befanden sich drei Personen in den Innenräumen, die das Gebäude jedoch noch vor Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig und unverletzt verlassen hatten. Der Feuerwehr gelang es den Brand zu löschen, bevor sich das Feuer auf weitere Zimmer der Unterkunft ausbreiten konnte. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

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