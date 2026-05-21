Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen

Lkr. Rottweil) Vorfahrtsunfall: Zwei Leichtverletzte und etwa 33.000 Euro Schaden (20.05.2026)

Dietingen (ots)

Zwei Leichtverletzte sowie ein Schaden in Höhe von etwa 33.000 Euro sind die Bilanz eines Vorfahrtsunfalls vom Mittwochabend im Ortsteil Irslingen.

Ein 18-jähriger Mann war gegen 20:30 Uhr mit seinem Mercedes in Richtung Hetzelhof unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung zur Talhauser Straße missachtete er die Vorfahrt eines in Richtung Irslingen fahrenden Mercedes eines 76-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten daraufhin auf der Kreuzung, kamen von der Fahrbahn ab und blieben im angrenzenden Feld stehen.

Sowohl der 18-jährige mutmaßliche Unfallverursacher als auch der 76-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten beide in ein örtliches Krankenhaus.

An den beiden Mercedes entstand Totalschaden. Abschleppwagen kümmerten sich um die beschädigten Fahrzeuge.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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