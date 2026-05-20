Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) Personenkontrolle eines 17-Jährigen führt zum Auffinden von mehreren Kilogramm Cannabis (16.05.2026)

Spaichingen (ots)

Eine Personenkontrolle am Bahnhof Spaichingen hat bereits am frühen Samstagmorgen zum Auffinden von mehreren Kilogramm Cannabis geführt.

Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen kontrollierten gegen 3:30 Uhr eine Personengruppe. Dabei konnten sie bei einem 17-Jährigen eine geringe Menge Haschisch und Marihuana sowie ein verbotenes Einhandmesser auffinden. Da die Kontrolle auch Hinweise auf einen verbotenen Handel mit Betäubungsmitteln ergab, ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft Rottweil eine Wohnungsdurchsuchung an. Hierbei stellten die Beamten etwa vier Kilogramm Marihuana, zwei Kilogramm Haschisch sowie fünf Cannabispflanzen sicher. Des Weiteren beschlagnahmten sie eine Kleinstmenge LSD, vermutliches Drogengeld im niedrigen fünfstelligen Bereich sowie eine Vielzahl verbotener Gegenstände und Waffen.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei geführt. Diese richten sich neben dem 17-jährigen Tatverdächtigen auch gegen dessen 49-jährige Mutter sowie den 49-jährigen Vater.

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