Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) Ermittlungserfolg des Polizeipostens Trossingen: Drei Tatverdächtige zu insgesamt 59 Straftaten ermittelt (19.05.2026)

Trossingen (ots)

Im Oktober 2025 registrierte die Polizei in Trossingen insgesamt 59 Straftaten, bei denen die Täter hauptsächlich gewerbsmäßige Diebstähle aus Kraftfahrzeugen, Hausfriedensbrüche in unverschlossene Garagen sowie Computerbetrüge begangen haben.

Im Zuge intensiver Ermittlungen gelang es den Ermittlern des Polizeipostens Trossingen nun, drei tatverdächtige Männer im Alter von 39, 37 und 28 Jahren zu ermitteln. Bei den Taten, die überwiegend in Trossingen und Schura begangen wurden, sollen die beiden Jüngeren gemeinschaftlich vorgegangen sein. Die Beteiligung des 39-Jährigen ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Der durch die Taten entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.

Alle drei Tatverdächtigen befinden sich zwischenzeitlich aufgrund weiterer ähnlich gelagerter Taten in Haft. Die umfangreichen Ermittlungen der Polizei in Trossingen dauern an.

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