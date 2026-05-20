Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen, L 433

Lkr. Rottweil) Unbekannte brechen Bagger auf Baustelle auf: Polizei bittet um Hinweise (18./19.05.2026)

Deißlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Aufbruch eines abgestellten Baggers auf einer Baustelle an der Landesstraße 433 unterhalb der Autobahnbrücke zwischen Villingen-Schwenningen und Trossingen.

Im Zeitraum von Montag, 18:30 Uhr, bis Dienstag, 06:30 Uhr, brachen unbekannte Täter die Fahrertür des Baggers auf und entwendeten die hochwertige GPS-Technik des Baufahrzeugs. Außerdem pumpten sie etwa 90 Liter Dieselkraftstoff aus dem Fahrzeug ab. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Das Polizeirevier Rottweil hat die Ermittlungen zur Tat aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0741 4770 entgegengenommen.

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