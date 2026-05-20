Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) Vorfahrtsmissachtung: Eine Leichtverletzte und etwa 4.000 Euro Schaden (19.05.2026)

Tuttlingen (ots)

Eine leicht verletzte Fahrerin sowie drei beschädigte Autos sind die Bilanz eines Vorfahrtsunfalls vom Dienstagabend.

Ein 22-jähriger Mann war gegen 22 Uhr mit seinem VW auf der Gartenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Freiburgstraße missachtete er die Vorfahrt einer 27-jährigen KIA-Fahrerin, sodass es auf der Kreuzung zur Kollision der Fahrzeuge kam. In der Folge verlor die KIA-Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto und stieß zudem mit einem geparkten Audi zusammen.

Durch den Verkehrsunfall erlitt die 27-Jährige leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zum Verkehrsunfall aufgenommen.

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