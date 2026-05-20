Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar

Lkr. Rottweil) 57-jähriger Autofahrer weicht Tier aus und fährt in Wohnhaus - etwa 14.000 Euro Schaden (19.05.2026)

Sulz am Neckar (ots)

Weil er nach seinen Angaben einem Tier ausgewichen war, ist ein Autofahrer am Dienstagabend im Ortsteil Renfrizhausen in ein Wohnhaus gefahren.

Ein 57-jähriger Mann war gegen 22:15 Uhr mit seinem Ford auf der Kronenstraße von Mühlheim kommend in Fahrtrichtung Bergfelden unterwegs. Als ein bislang unbekanntes Tier die Fahrbahn überquert haben soll, wich der Fahrer aus, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte das Auto mit dem Eingangsbereich eines Wohnhauses, wodurch auch die Airbags am Fahrzeug auslösten. Der 57-Jährige blieb unverletzt.

Der Ford war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr befand sich zur technischen Hilfeleistung am Unfallort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Das Polizeirevier Oberndorf am Neckar hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

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