Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen

Lkr. Rottweil) Heckenbrand durch Abflammen von Unkraut greift auf Wohngebäude über - etwa 25.000 Euro Schaden (19.05.2026)

Dunningen (ots)

Ein Heckenbrand beim Abflammen von Unkraut hat am Dienstagmittag im Ortsteil Lackendorf einen Gebäudebrand ausgelöst.

Ein 57-jähriger Hausbewohner flammte gegen 13:30 Uhr in der Straße "An der Steige" mit einem Bunsenbrenner Unkraut ab. Hierbei geriet versehentlich eine Hecke in Vollbrand, sodass die Flammen letztlich auf die benachbarte Holzgarage sowie das Dach des Wohngebäudes übergriffen. Durch den schnellen Löschangriff der freiwilligen Feuerwehr konnte eine weitere Brandausbreitung glücklicherweise verhindert werden. Der 57-Jährige zog sich bei den Löschversuchen leichte Verletzungen zu. Der Schaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Das Polizeirevier Schramberg hat die Ermittlungen zum Brand aufgenommen.

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