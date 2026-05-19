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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet Bargeld und Wertsachen aus geparkten Autos - Polizei sucht Zeugen, weitere Geschädigte und bittet um Hinweise! (12./19.05.2026)

Singen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 12.05.2026, und Dienstag, 19.05.2026, hat ein unbekannter im Bereich der Singener Nordstadt mehrere Autos durchwühlt und daraus Wertsachen und Bargeld entwendet.

Der Dieb verschaffte sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zugriff auf die Innenräume von - soweit aktuell bekannt sieben - in der Goethestraße, der Widerholdstraße, "Am Posthalterswäldle", der Dr.- Bernhard-Dietrich-Straße und der Hardenbergstraße geparkten Autos.

Anschließend durchsuchte er die Fahrzeuge, wobei er neben Bargeld auch Wertsachen erbeutete. Die Höhe des dabei entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Im Rahmen der Ermittlungen bittet die Polizei Anwohner, Videoüberwachungsaufnahmen ihrer Grundstücke auf verdächtige Personen zu überprüfen und die Aufnahmen gegebenenfalls zur Verfügung zu stellen.

Außerdem werden Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben die im Zusammenhang mit den Diebstählen stehen könnten, Personen, die Hinweise auf die Identität des Diebes geben können und weitere Geschädigte gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0 beim Revier Singen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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