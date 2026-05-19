Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, B491, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B491 zwischen Engen und Tuttlingen - Auto streift Lastwagen bei Überholvorgang (19.05.2026)

Engen, B491 (ots)

Mehrere Stunden war die Bundesstraße 491 nach einem Unfall zwischen Engen und Tuttlingen am Dienstagmorgen gesperrt. Gegen 07.30 Uhr überholte eine in Richtung Engen fahrende 21-Jährige mit einem BMW einen Lastwagen eines 51-Jährigen. Beim Wiedereinscheren streifte der Wagen der Frau das Trittbrett des Lasters, woraufhin das Auto übersteuerte, nach rechts von der Straße abkam und eine Böschung hinunterfuhr ehe es auf einem Feld zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die 21-Jährige in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Lastwagens blieb unversehrt. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der an den Fahrzeugen entstandene Blechschaden dürfte insgesamt bei rund 22.000 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell