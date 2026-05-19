Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen

Lkr. Tuttlingen) 73-jähriger Autofahrer erfasst 5-jähriges Kind (19.05.2026)

Spaichingen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kind hat sich am Dienstagmorgen an der Einmündung der Hauptstraße zur Bahnhofstraße ereignet.

Ein 73-jähriger Mann bog gegen 10:15 Uhr mit seinem Mercedes von der Angerstraße kommend zunächst in die Hauptstraße und anschließend direkt nach rechts in die Bahnhofstraße ein. Zur gleichen Zeit überquerte eine Mutter mit ihrem Sohn sowie ihrer 5-jährigen Tochter die Straße an der dortigen grünen Fußgängerampel. Während die Mutter und ihr Sohn etwas vorausgingen, übersah der 73-Jährige vermutlich die nachfolgende Tochter und erfasste das Mädchen mit der hinteren rechten Fahrzeugseite.

Durch den Zusammenstoß zog sich das Kind schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die 5-Jährige in ein örtliches Krankenhaus.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen.

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