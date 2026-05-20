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Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen
Lkr. Tuttlingen) 36-jähriger Radfahrer stößt mit 10-jähriger Radfahrerin zusammen (19.05.2026)

Spaichingen (ots)

Ein Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern hat sich am Dienstagnachmittag auf dem Marktplatz ereignet.

Ein 36-jähriger Mann war gegen 17:45 Uhr mit seinem Mountainbike von der Sparkasse kommend in Richtung des Kunstwerks "Von Berg zu Berg" unterwegs. Hierbei kam ihm ein 10-jähriges Mädchen auf einem Kinderfahrrad entgegen und machte plötzlich eine Linkskurve. In der Folge stießen die beiden Radfahrer zusammen. Das Mädchen stürzte und erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen kümmerte sich um die medizinische Versorgung des Kindes. Auch der 36-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu.

An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Das Polizeirevier Spaichingen hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

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