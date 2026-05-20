POL-KN: (Mühlheim an der Donau
Lkr. Tuttlingen) Polizei stoppt betrunkenen 41-jährigen Autofahrer mit etwa 1,3 Promille (19.05.2026)
Mühlheim an der Donau (ots)
Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Dienstagmittag in der Bahnhofstraße gestoppt.
Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle stellten die Beamten gegen 13:30 Uhr bei einem 41-jährigen Autofahrer Anhaltspunkte für eine alkoholische Beeinflussung fest. Ein durchgeführter Alkoholtest bestätigte den Verdacht und ergab einen Wert von etwa 1,3 Promille. Der Mann musste daraufhin neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben.
Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.
Rückfragen bitte an:
Fabian Herkommer
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1011
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell