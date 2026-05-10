PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260510 - 0588 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach antisemitischer Beleidigung

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Samstagmorgen (09. Mai 2026) einen Mann fest, der zuvor antisemitische Äußerungen getätigt haben soll.

Die Beamten waren gegen 09:40 Uhr auf einer Präventivstreife auf der Zeil unterwegs, als sie von dem 56-jährigen Geschädigten angesprochen wurden. Dieser sei gerade von einem 51-Jährigen antisemitisch beleidigt worden. Die Polizisten reagierten umgehend und konnten den Beschuldigten nach kurzer Suche im Nahbereich festnehmen. Er wird sich jetzt für seine Äußerungen strafrechtlich verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Frankfurt am Main mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren