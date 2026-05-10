Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260510 - 0588 Frankfurt - Innenstadt: Festnahme nach antisemitischer Beleidigung
Frankfurt (ots)
(ha) Polizisten nahmen am gestrigen Samstagmorgen (09. Mai 2026) einen Mann fest, der zuvor antisemitische Äußerungen getätigt haben soll.
Die Beamten waren gegen 09:40 Uhr auf einer Präventivstreife auf der Zeil unterwegs, als sie von dem 56-jährigen Geschädigten angesprochen wurden. Dieser sei gerade von einem 51-Jährigen antisemitisch beleidigt worden. Die Polizisten reagierten umgehend und konnten den Beschuldigten nach kurzer Suche im Nahbereich festnehmen. Er wird sich jetzt für seine Äußerungen strafrechtlich verantworten.
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