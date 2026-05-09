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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260509 - 0586 - Sachsenhausen: 15-Jährige vermisst

POL-F: 260509 - 0586 - Sachsenhausen: 15-Jährige vermisst
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Frankfurt (ots)

(ha) Seit Freitagabend (08. Mai 2026), ca. 22:30 Uhr, wird die 15-jährige Priya M. vermisst. Letztmalig hielt sie sich in Sachsenhausen auf, es liegen Hinweise vor, dass sie sich möglicherweise im Bereich des Bahnhofsviertels aufhalten könnte.

Priya M. kann wie folgt beschrieben werden:

Weiblich, 15 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schwarze schulterlange Haare, Nasenpiercing

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in Bezug auf den Aufenthaltsort der Vermissten haben wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter der Rufnummer 069 / 755 - 51199 oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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