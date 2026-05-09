POL-F: 260509 - 0585 - Frankfurt -Bockenheim: Bezugnahme zu 584 - Vermisster 13-jähriger Junge: Fahndungsrücknahme

Frankfurt (ots) - (ha) Ein 35-jähriger Mann leistete in der Nacht von Freitag (08. Mai 2026) auf Samstag (09. Mai 2026) erheblichen Widerstand bei seiner Festnahme und verletzte einen Polizisten. Polizeibeamte wurden um 01:50 Uhr verständigt und in das Gateway Gardens gerufen, hier kam es zuvor zu einer Körperverletzung vor dem Ocean Club. Den 35-Jährige ...

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