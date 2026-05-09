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POL-F: 260509 - 0584 - Frankfurt - Bockenheim: Vermisster 13-jähriger Junge

POL-F: 260509 - 0584 - Frankfurt - Bockenheim: Vermisster 13-jähriger Junge
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Frankfurt (ots)

(ha) Seit Freitag, dem 08.05.2026, ca. 16:30 Uhr, wird der 13-jährige Karl-Emmanuel G. vermisst. Im Laufe des Nachmittags verließ Karl G. die elterliche Wohnung in Frankfurt Bockenheim und kehrte bislang nicht wieder zurück. Aktuelle Anlaufstellen sind nicht bekannt.

Karl kann zum Zeitpunkt der Ausschreibung wie folgt beschrieben werden:

Männlich, Afrikanischer Herkunft, kurze schwarze Haare, ca. 165 cm groß, schlank, beige Sweatjacke, schwarze Hose

Wer hat Karl-Emmanuel G. noch nach dem 08.05.2026, 16:30 Uhr gesehen, oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Zeugen wenden sich bitte an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main unter der Rufnummer 069 755-51199 oder jede andere Polizeidienststelle."

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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