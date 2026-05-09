Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260509 - 0582 Frankfurt - Bockenheim: Zwei Diebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(ha) Zwei Männer klauten am Donnerstagabend (07. Mai 2026) unter anderem eine Geldkassette aus einem Transporter, Polizisten konnten beide kurz darauf festnehmen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 17:20 Uhr in der Hohensteiner Straße. Die beiden 36- und 38-Jährigen zerstörten die Seitenscheibe eines Transporters und griffen sich Cuttermesserklingen sowie eine Geldkassette aus diesem heraus.

Eine unmittelbar darauf eingeleitete Fahndung der Polizei führte zum Erfolg, die Beamten nahmen beide Männer in Tatortnähe samt dem Diebesgut fest.

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