Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260509 - 0580 Frankfurt - Sachsenhausen: Festnahme nach Zeigen des Hitlergrußes

Frankfurt (ots)

(ha) Polizisten nahmen in der Nacht von Freitag (08. Mai 2026) auf Samstag (09. Mai 2026) einen 21-Jährigen fest, der zuvor den Hitlergruß gezeigt hatte und ein Einhandmesser in der Waffenverbotszone mit sich führte.

Auch an diesem Wochenende war die Frankfurter Polizei wieder mit zusätzlichen Einsatzkräften in dem Vergnügungsviertel Alt-Sachsenhausen präsent. Als die Beamten gegen 02:00 Uhr über die kleine Rittergasse liefen, kam der spätere Beschuldigte zielgerichtet auf sie zugelaufen. Nach einem kurzen Gespräch zeigte er den "Hitlergruß", woraufhin unmittelbar seine Festnahme erfolgte. Im Rahmen der anschließenden Durchsuchung fanden die aufmerksamen Beamten weiterhin ein Einhandmesser bei ihm, welches sie unmittelbar sicherstellten. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

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