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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260509 - 0579 Frankfurt - Seckbach: Illegale Müllverbrennung in Kleingartenanlage

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Freitagnachmittag (08.Mai 2026) wurde der Polizei gegen 15:45 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einer Kleingartenanlage in der Hofhausstraße gemeldet. Polizeibeamte waren kurz darauf zusammen mit der Feuerwehr vor Ort, es stellte sich heraus, dass ein 28-Jähriger großflächig alte Möbel in einer Gartenparzelle verbrannte, das Feuer war zu diesem Zeitpunkt schon gelöscht.

Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige auf Grund des illegalen Verbrennens von Müll.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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