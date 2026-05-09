Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 260509 - 0579 Frankfurt - Seckbach: Illegale Müllverbrennung in Kleingartenanlage
Frankfurt (ots)
(ha) Am gestrigen Freitagnachmittag (08.Mai 2026) wurde der Polizei gegen 15:45 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einer Kleingartenanlage in der Hofhausstraße gemeldet. Polizeibeamte waren kurz darauf zusammen mit der Feuerwehr vor Ort, es stellte sich heraus, dass ein 28-Jähriger großflächig alte Möbel in einer Gartenparzelle verbrannte, das Feuer war zu diesem Zeitpunkt schon gelöscht.
Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige auf Grund des illegalen Verbrennens von Müll.
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