Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260509 - 0579 Frankfurt - Seckbach: Illegale Müllverbrennung in Kleingartenanlage

Frankfurt (ots)

(ha) Am gestrigen Freitagnachmittag (08.Mai 2026) wurde der Polizei gegen 15:45 Uhr eine starke Rauchentwicklung in einer Kleingartenanlage in der Hofhausstraße gemeldet. Polizeibeamte waren kurz darauf zusammen mit der Feuerwehr vor Ort, es stellte sich heraus, dass ein 28-Jähriger großflächig alte Möbel in einer Gartenparzelle verbrannte, das Feuer war zu diesem Zeitpunkt schon gelöscht.

Die Beamten fertigten eine Ordnungswidrigkeitsanzeige auf Grund des illegalen Verbrennens von Müll.

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