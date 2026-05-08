Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260508 - 0576 Frankfurt - Autobahn A5: Fahrzeugbrand nach technischem Defekt

Frankfurt (ots)

(la) Am Donnerstag (07. Mai 2026) geriet ein Transporter auf der A5 aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Es entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Gegen 23:30 Uhr befuhr der 50-jährige Fahrzeugführer die Bundesautobahn A5 in Fahrtrichtung Norden mit seiner Ehefrau, der Tochter sowie zwei Hunden. Im Bereich des Frankfurter Kreuzes sei aus dem Bereich des Fußraumes plötzlich Rauch aufgestiegen. Dem Fahrer gelang es, das Fahrzeug unmittelbar auf dem Seitenstreifen abzustellen und alle Insassen aus dem Fahrzeug zu holen, bevor dieses kurz darauf in Vollbrand stand.

Für die Löscharbeiten mussten zwei der drei Fahrspuren gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

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